Ungarn fravælger vacciner gennem milliardkontrakt i EU

Ungarn har som det eneste land i EU valgt ikke at deltage i et vaccineindkøb gennem en stor kontrakt, der blev indgået for nylig og endeligt underskrevet torsdag.

Det er en kontrakt, der kan give op til 1,8 milliarder doser til EU-landene fra BioNTech og Pfizer over to år. Kontrakten er tidligere blevet annonceret af kommissionsformand Ursula von der Leyen.