Ung studerendes død forværrer krise i Hongkong

En universitetsstuderende i Hongkong, som styrtede ned i et parkeringshus under uroligheder i weekenden, døde fredag af sine kvæstelser i den kinesisk-styrede storby.

Det er første gang, at en studerende er død under den fem måneder lange opstand mod styret og politiet, som beskyldes for at bruge overdreven magt.

Den 22-årige studerende Chow Tsz-lok, som var studerende på Universitetet for Videnskab og Teknologi (UST), styrtede ned fra tredje til anden etage i et parkeringshus, hvor politiet var sat ind mod demonstranter.

Demonstranter hævder, at Chow styrtede ned, fordi han var tvunget til at klatre op på en afsats for at undgå politiets tåregas.

De nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet er uklare. Men det ventes under alle omstændigheder at forværre den værste krise i Hongkong i årtier.

Studerende fra UST har bebudet en mindeceremoni for Chow fredag. De har efter dødsfaldet smadret dele af en bygning, der opfattes som loyal over for Kina, og nye protestaktioner ventes fredag adskillige steder.

En pro-kinesisk politiker i Hongkong blev onsdag såret ved et knivangreb. En mand gav en buket blomster til politikeren og trak så pludselig en kniv frem. Han stak den 57-årige politiker i brystet.

Junius Ho og hans partifæller fik hurtigt overmandet angrebsmanden, som blev anholdt.

Demonstranterne i Hongkong har blandt andet rettet deres protester mod Junius Ho, regeringsleder Carrie Lam og politichef Stephen Lo.

Førstnævnte har længe været en af de politikere i Hongkong, der har talt mest for et tæt forhold til Kina.

Kinas kommunistiske ledere har fordømt radikale aktivister i Hongkong som "gangstere", der anvender vold for at påvirke lokalvalg.