Ung pakistaner uden arme er kendt som mester i pool

I Samundri, som en støvet by i en landprovins i Punjab i Pakistan, har Ikram gennem otte år udviklet sig til at blive den bedste poolspiller i regionen.

Den 32-årige Muhammad Ikram sigter, bøjer nakken og rammer ballen med sin kind og skyder en anden ball i hjørnehullet på poolbordet. Han er blevet en mester til pool, til trods for at han er født uden arme.

- Jeg har mødt nogle af de virkeligt gode poolspillere. De kalder mig et geni, som kan gøre Pakistan mere kendt i verden, siger Ikram.

Han er et ud af ni børn fra en fattig familie. Han fik ingen rigtig skolegang og var som barn isoleret på grund af sit handicap. Han brugte det meste af tiden på at iagttage poolspillere, men ingen havde forestillet sig, at han selv skulle begynde at spille.

Han husker heller ikke, hvordan tanken faldt ham ind. Men på et tidspunkt begyndte han i hemmelighed at øve sig.

- Han plejede med stor interesse at se de andre drenge spille. Han blev ved med at ønske sig arme, så han kunne spille med dem, siger moren til den handicappede poolspiller, Razia Bin, og tilføjer:

- Så begyndte han at bruge sin kind.

Mian Usman Ahmed, som er indehaver af poolstedet Cuemaster Snooker Club, siger, at Ikram har vundet adskillige priser i lokale turneringer igennem de seneste to år.

- Når han kom, spurgte han, om han måtte spille. Vi så på hans arme og tænkte, at det kunne han ikke, siger Ahmed.

- Men han insisterede, og vi gav ham en chance. Vi opdagede så, at han var virkelig god.

Ikram siger, at mange sætter pris på hans uforfærdede gåpåmod, og at de ofte har givet ham et gratis måltid, hvor tjenere har hjulpet ham med at spise.

- Gud har ikke givet mig arme, men han har givet mig mod. Ingen bør opgive håbet, siger Ikram, som håber at komme til at spille på internationalt niveau.

Ved de største Special Olympics nogensinde sidste år i De Forende Arabiske Emirater var der 92 pakistanske sportsfolk med blandt 7500 deltagende atleter fra 195 lande.

Pakistan has 3,3 millioner handicappede ifølge officielle tal, men uofficielle opgørelser tyder på, at det reelle tal kan være mere end 27 af landets 210 millioner indbyggere.