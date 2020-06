Ung nordmand idømt 21 års forvaring for drab og moskéangreb

Philip Manshaus har tidligere erkendt drabet og angrebet, men nægter at have gjort noget ulovligt.

En 22-årig nordmand er blevet idømt 21 års forvaring for angreb på moské og drab på sin stedsøster.

Manshaus har tidligere udtalt, at han gennemførte ugerningerne for at "beskytte mit folks fremtidige generationer".

Philip Manshaus forsvarsadvokat gik efter at få sin klient frikendt, med påstand om at han var utilregnelig på gerningstidspunktet.

Han var tiltalt for drabet på sin 17-årige stedsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrebet på Al-Noor Islamic Centre i byen Bærum 10. august 2019.

Anklageren i sagen har betegnet drabet på stedsøsteren som en planlagt henrettelse, som var racistisk motiveret.

Stedsøsteren var adopteret fra Kina. Ifølge obduktionsrapporten blev hun dræbt af tre skud i hovedet og et i brystkassen.

Anklageren betonede under retssagen, at Philip Manshaus aldrig har vist tegn på, at han har angret sine gerninger.

- Tværtimod. Han forsvarer sin handlinger. Han kunne finde på at gøre det igen. Det kan retten jo tage med i betragtning, når dommen skal fastlægges, lød det fra anklageren i sagen.

Inden dommen blev afsagt, gav dommer Annika Lindstrøm Philip Manshaus mulighed for at udtale sig.

- Jeg gør mig ingen forestillinger om at blive frikendt. Jeg forventer at blive kendt skyldig og få en hård straf, sagde han.

Ud over forvaringsdommen er Philip Manshaus dømt til at betale 200.000 norske kroner i sagsomkostninger.

Samtidig skal han betale 280.000 kroner i erstatning til stedsøsterens mor og mellem 70.000 og 160.000 kroner i erstatning til tre personer, der var til stede under angrebet mod moskéen.