Ung mand fængslet for angreb mod synagoge i Göteborg

En ung mand er blevet varetægtsfængslet af Göteborgs byret for at have deltaget i et brandbombeangreb mod en synagoge i den centrale del af den svenske storby lørdag aften.

Byretten finder, at der er særlig begrundet mistanke om, at manden deltog i et forsøg på en grov mordbrand. Den 21-årige nægter sig skyldig.