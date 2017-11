Ung kvinde er ny statsminister i politisk ustabile Island

Island afholdt valg i slutningen af oktober. Men først nu har det været muligt at danne en koalition, der kunne pege på en statsminister.

I starten af november brød forhandlingerne sammen.

Men nu står 41-årige Katrin Jakobsdottir altså til at blive udpeget som statsminister. Hun er en ung, fremadstormende politiker i landet.

Island har i de senere år været rystet af en række økonomiske og politiske skandaler. Den regering, der skal dannes, er landets tiende på lige så mange år.

Det fremprovokerede et valg i utide, at partiet Lys Fremtid trak sig fra den borgerlige statsminister Bjarni Benediktssons regering.

Partiet trak sig, da det kom frem, at Benediktssons far havde forsøgt at udnytte sin indflydelse til at få strøget en pædofilidømt ven fra det kriminelle register.

Lys Fremtid blev næsten udraderet ved valget 28. oktober. Det fik kun 1,1 procent af stemmerne.

Benediktssons parti, Selvstændighedspartiet, gik 3,8 procentpoint tilbage og fik omkring hver fjerde stemme.

Tidligere statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson blev sidste år tvunget til at gå af på grund af beskyldninger om skatteunddragelse.

Sagen dukkede op i forbindelse med offentliggørelsen af de såkaldte Panama-papirer om penge i skattely.

Ved sidste års valg tog det tre måneder at finde flertal for en ny regering, som altså holdt under et år.

- Der synes at være en voksende ustabilitet i islandsk politik. Der er frygt for, om det vil være muligt at danne en regering, sagde Arnar Thor Jonsson, juraprofessor ved universitet i Reykjavik, til AFP i oktober.