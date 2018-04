Ung dansker truet med kniv i New York på grund af Trump-hat

De to gerningsmænd truede den danske turist med kniv og stjal hans kasket, der bar påskriften "Make America Great Again", der var præsident Donald Trumps valgslogan under valgkampen i 2016.

En 18-årig dansk mand blev torsdag røvet med en kniv af to mænd under en skoleudflugt i den amerikanske storby New York.

Jannich Andersen var på vej til at stige på undergrundsbanen ved Union Square, da han blev passet op af de to gerningsmænd klokken 17.40 torsdag eftermiddag.

- Han spurgte, om jeg vidste, hvad den (kasketten, red.) symboliserede, og han sagde, at jeg ikke kunne fortsætte uden at efterlade hatten, skriver Jannich Andersen i et opslag på Facebook ifølge The New York Post.

- Han var tydeligvis fornærmet, tilføjer han.

Derefter hev en af gerningsmændene kasketten af hovedet på danskeren, der endte i klammeri med røveren og formåede at få fat i kasketten igen.

- Jeg prøvede at gå videre, og så fulgte han efter mig og greb fat i den igen, skriver Jannich Andersen.

- Så fortalte en af mine venner, at en af røverens venner havde en kniv. Jeg begyndte at ryste, og da jeg hørte ordet "kniv", slap jeg hatten, fortæller Jannich Andersen.

Danskeren tilføjer, at han købte hatten i New York.

- Jeg købte den til min far som en spøg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte at tage den på. Jeg troede ikke, at nogle ville gå så vidt at stikke en turist ned på grund af en hat, siger Jannich Andersen ifølge New York Post.

Politiet i New York søger nu efter de to gerningsmænd. Fredag frigav politiet en tegning af manden, der truede den danske turist med en kniv.

Begge mistænkte betegnes som hvide mænd mellem 20 og 30 år.