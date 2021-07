Unesco giver 11 kurbyer i Europa status som verdensarv

De 11 kursteders ansøgning om at blive optaget på listen var noget usædvanlig, da den strakte sig over flere byer på tværs af en række landegrænser.

Unescos verdensarvsudvalg besluttede sig dog lørdag for at indlemme de 11 kurbyer under paraplyen "Great Spas of Europe" - fantastiske kursteder i Europa.

Det skete på verdensarvsudvalgets årlige møde, der i år finder sted i den kinesiske by Fuzhou.

De 11 byer er blevet optaget på verdensarvslisten som følge af den internationale betydning, de opnåede som kursteder fra slutningen af det 18. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede.

Byerne er Baden-Baden, Bad Ems og Bad Kissingen i Tyskland, Karlovy Vary, Frantiskovy Lázně og Mariánské Lázně i Tjekkiet, Spa i Belgien, Vichy i Frankrig, Bath i Storbritannien, Montecatini Terme i Italien og Baden bei Wien i Østrig.

Ud over at kunne optage nye steder på verdensarvslisten har Unesco-udvalget magten til at fjerne steder fra listen.

Det sker, når stedernes "enestående universelle værdi" ikke længere anses for at være til stede.

Det skete tidligere i denne uge, hvor den engelske by Liverpools historiske havnefront blev fjernet fra verdensarvslisten.

Den engelske storby fik den særlige status i 2004 på grund af et område langs floden Mersey, som gav et historisk indblik i, hvordan Storbritannien havde været en handelsnation.

Unesco advarede dog allerede i 2012 om, at Liverpool var i fare for at miste den særlige status på grund af nye byggerier, som ikke var opført med fornemmelse for de historiske bydele.

Liverpools havnefront er det kun tredje sted, der er blevet fjernet fra Unescos verdensarvsliste, siden listen blev indført i 1972.