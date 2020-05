Undersøgelse i Norge tyder på få coronasmittede

Blodprøverne er blevet taget i forrige uge på 397 deltagere i den norske "mor, far og barn-undersøgelse (MoBa)". Alle de, som er blevet testat indtil nu, bor i Oslo, som er det område i landet, som har flest coronatilfælde per indbygger.

Blodprøver fra 400 personer i Norge viser, at to ud af 100 personer har dannet antistoffer mod det nye coronavirus.

Resultaterne fra undersøgelsen blev offentliggjort torsdag, og de foreløbige udregninger påviser antistoffer hos under to procent af deltagerne.

- Resultaterne viser, at det er meget få, som indtil nu har haft infektionen, siger projektets leder, Per Magnus, fra Folkehelseinstituttet (FHI).

På baggrund af undersøgelsen siger Per Magnus, at den norske befolkning er sårbar over for for nye udbrud af Covid-19.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte - uden hensyntagen til om de har haft symptomer på sygdommen.

Analyserne af antistoffer er foretaget med en test udviklet af to forskningsgrupper ved Oslos universitetssygehus (OUS).

Folkehelseinstituttet fortsætter i de kommende uger med forskellige befolkningsundersøgelser, som skal give forskerne mere sikre resultater vedrørende antistoffer.

Blodprøvetesten efter antistoffer adskiller sig fra virustesten, som tages med en vatpind i næse eller svælg.

Tilbuddet om en antistoftest bliver i dag kun givet til bestemte udvalgte befolkningsgrupper i Norge. Men der vil blive foretaget stadigt flere af disse test, når kapaciteten er blevet øget.