Undersøgelse af kæmpe olieudslip i USA overrasker efterforskere

Olieudslippet er opstået i et område, der er hjemsted for blandt andet hvaler delfiner og oddere.

En olierørledning i havet uden for Californiens kyst kan have lækket olie i et helt år.

Det blev først meldt, at der var tale om mindst 572.000 liter olie, der var lækket. Men senere har kystvagten nedjusteret estimatet til mellem 95.000 og 500.000 liter olie.

Udslippet kommer fra en boreplatform, der ligger omkring otte kilometer fra Huntington Beach syd for Los Angeles.

Mange populære surfområder og strande i området er blevet lukket for gæster, mens beredskab rydder op og forsøger at redde dyr, der er fanget i olieudslippet.

Flere medier har skrevet, at det kunne være et anker, der havde ramt olierørledningen langs havbunden, der gjorde, at den revnede.

Men kystvagten, som undersøger hændelsen, mener, at revnen ikke ny, og at lækagen kan have opstået for et år siden.

Kaptajn Jason Nieubauer i kystvagten siger, at flere skibes ankre kan have bidraget til en forskydning af røret, og at det er uklart, hvornår lækagen opstod.

Amplify Energy, der driver rørledningen, sagde i denne uge, at de første undersøgelser pegede i retning af, at 1200 meter af rørledningen ikke var, hvor den skulle være.

- Rørledningen er simpelthen blevet spændt som en buestreng. På det bredeste punkt er den 32 meter under der, hvor den plejede at være, siger administrerende direktør for Amplify Energy, Martyn Willsher.

Han tilføjer, at revnen er på det yderste punkt af bøjningen.