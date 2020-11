Undergrundsstation i Berlin ramt af stor brand

Omkring 90 brandfolk deltog søndag aften i en flere timer lang indsats for få kontrol over en brand på en undergrundsstation i Berlin.

Branden opstod menes at være opstået ved 21-tiden i et spisested ved U-Bahn-stationen Onkel Toms Hütte. Flammerne fik derefter fat i stationens tagkonstruktion, oplyste brandvæsnet i Berlin i et tweet søndag aften.

Fire personer er ifølge en lokal avis kommet til skade. Værst gik det ud over en kvinde, som ifølge et øjenvidne blev reddet ud fra det spisested, hvor branden opstod. Kvinden blev med helikopter bragt til et hospital med brandsår, skriver avisen Berliner Morgenpost.

Ifølge en talsmand for brandvæsenet var det nødvendigt at evakuere beboere i flere boliger i nærheden af stationen, der ligger i kvarteret Zehlendorf.

Under slukningsarbejdet, der varede til kort efter midnat, afspærrede politiet et område nær undergrundsstationen, skriver Berliner Morgenpost.

Årsagen til branden er endnu ikke klarlagt.