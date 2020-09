Under vælgermøde i svingstat sår Trump igen tvivl om valget

Her fortalte han sine tilhængere, at den eneste måde, Demokraterne "kan vinde Pennsylvania på, er ved at snyde med stemmesedlerne".

USA's præsident, Donald Trump, forsøgte igen at så tvivl om integriteten af det kommende præsidentvalg, da han lørdag aften holdt vælgermøde i den vigtige svingstat Pennsylvania.

Udtalelsen faldt uden for en hangar i en lufthavn i byen Harrisburg og er en del af præsidentens fortsatte bestræbelser på at miskreditere den amerikanske valgproces i kampen mod sin demokratiske rival Joe Biden.

Det skriver The New York Times.

Donald Trump har flere gange advaret om, at mange brevstemmer kan medføre valgsvindel.

Det afviser de amerikanske valgmyndigheder dog blankt. De har forsikret, at brevstemmer er lige så sikre som traditionelle stemmemetoder.

Der ventes ekstraordinært mange brevstemmer ved årets præsidentvalg på grund af coronapandemien.

Ved lørdagens vælgermøde refererede Trump til flere nylige sager, hvor stemmesedler er blevet væk eller blevet forlagt, herunder en håndfuld stemmesedler i Pennsylvania.

- Hør nu her. Det, de har gang i, er forkert, sagde han ifølge The New York Times.

Ifølge Donald Trump bliver præsidentvalget i november en "katastrofe". Han håber dog, at det ikke bliver nødvendigt at få højesteret eller Kongressen til at afgøre valget.

Men i begge tilfælde vil han have en fordel, mener han.

Donald Trump udtalte onsdag, at han tror, at resultatet af præsidentvalget vil ende for højesteret.

Derfor er det ifølge ham vigtigt, at alle ni højesteretsdommere er udpeget.

Lørdag præsenterede Trump så sit bud på en ny højesteretsdommer efter den afdøde Ruth Bader Ginsburg.

Trump peger på den konservative Amy Coney Barrett.

Bliver hun godkendt i Senatet, hvor Republikanerne har flertal, vil seks af de i alt ni højesteretsdommere tilhøre den konservative fløj i USA.

Demokraterne har insisteret på, at der først skal findes en ny højesteretsdommer efter præsidentvalget, men det har Trump afvist.

Der er søndag 37 dage til præsidentvalget. Ifølge en kongresrapport fra 2018 tager det i gennemsnit 70 dage fra nomineringen af en højesteretsdommer til godkendelsen i Senatet.

Men selv hvis Trump taber valget 3. november, har han tid. Både den nyvalgte kongres og den nyvalgte præsident tiltræder først i januar 2021.