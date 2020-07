Artiklen: Under corona-fester i Alabama opfordres smittede til at smitte

Myndigheder i Tuscaloosa i delstaten Alabama advarer om, at studerende holder coronavirus-fester, hvor personer smittet med virusset bliver opfordret til at smitte andre med vilje.

Det skriver NBC News.

På et møde i byrådet tirsdag fortalte chef for brandvæsenet i Tuscaloosa Randy Smith, at festerne har fundet sted i adskillige uger.

- Vi troede til at begynde med, at det blot var et rygte. Vi undersøgte det lidt nærmere. Ikke alene hjalp lægekontoret med at bekræfte det, men delstatsmyndighederne havde den samme information, sagde Randy Smith til byrådet.

Alabamas sundhedsministerium oplyste i en udtalelse torsdag, at ministeriet ikke har været i stand til at bekræfte coronavirus-festerne. Ministeriet fastslog dog, at enhver, der ikke overholder guvernørens restriktioner, står over for både en sigtelse og en bøde.

Byrådsmedlem Sonya McKinstry fortæller til lokalmediet WVTM, at der bliver indsamlet penge til festerne, og den, der bliver smittet med coronavirus først, vinder pengene.

- Til at begynde med kunne jeg simpelthen ikke tro på, at de her børn holder fester, hvor de lægger penge i en skål og bevidst prøver at få Covid.

- Tilsyneladende fungerer det sådan, at den, der får Covid først, vinder pengene, siger Sonya McKinstry til WVTM.

Hun kritiserer festerne for at være i diametral modsætning til sundhedsmyndighedernes indsats under pandemien.

- Det gør mig gal som ind i helvede, at vi kontant gør alt, hvad vi kan for at bremse spredningen, mens de holder forbandede fester, hvor de prøver at sprede det, siger Sonya McKinstry.

Umiddelbart efter byrådsmødet tirsdag vedtog byrådet enstemmigt en foranstaltning, der pålægger alle at bære ansigtsmaske i offentligheden.

Maskepåbuddet træder i kraft mandag.

I delstaten Alabama er der inden for de seneste to uger registreret flere end 10.000 nye smittetilfælde.

Siden marts, hvor myndighederne begyndte at teste, er der registreret 38.442 smittetilfælde i delstaten.