Umættelig konkurrencespiser slår rekord med 76 hotdogs

For 14. gang løber amerikanske Joey "Jaws" Chestnut med sejren i den årlige hotdogkonkurrence på New Yorks Coney Island i anledning af den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli.

Dermed har han også slået sin personlige rekord med en hotdog mere, end den rekord han satte sidste år. Han har vundet konkurrencen 14 gange på 15 år.

- Jeg havde lyst til at spise lidt mere, siger den tilsyneladende umættelige Chestnut bagefter, selv om han samtidig indrømmer, at han føler sig lidt oppustet.

Sidste år blev konkurrencen holdt uden publikum på grund af coronapandemien, men i år var tilskuerne tilbage.

- Jeg er bare super glad. Da jeg begyndte at få ondt, heppede publikum, og det fik mig tilbage på sporet, siger Chestnut.

Han begyndte at konkurrencespise i 2005. Hans første konkurrence gik ud på at spise så mange asparges som muligt.

Reglerne i den årlige hotdogkonkurrence på Coney Island giver deltagere lov til at dyppe deres hotdogbrød i vand for at blødgøre det og dermed gøre det nemmere at sluge.

Den 37-årige konkurrencespiser fortærede 26 hotdogs mere, end den mand der kom på andenpladsen i konkurrencen søndag.

Hos kvinderne vandt Michelle Lesco spisekonkurrencen. Hun formåede på ti minutter at spise 30 hele hotdogs, inklusive en hotdog, hun tabte på jorden, men samlede op for at spise.

- Jeg har det fantastisk. Publikum gik amok, siger Michelle Lesco efter konkurrencen.

Historien går på, at hotdogkonkurrencen første gang blev holdt på The Nathan's Famous 4. juli 1916. Den gang stod slaget mellem fire immigranter for at afgøre en diskussion om, hvem af dem der var mest patriotisk.

Konkurrencen er angiveligt blevet holdt hvert år lige siden med undtagelse af 1941 og 1971.