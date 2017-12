Ukrainsk politi anholder georgisk ekspræsident igen

Georgiens tidligere præsident Mikhail Saakasjvili er fredag blevet anholdt af ukrainsk politi. Det sker, efter at han tidligere på ugen blev befriet af ukrainske tilhængere fra en af politiets vogne.

49-årige Saakasjvili er gået ind i ukrainsk politik, hvor han fører an i en kampagne mod den udbredte korruption.

Den offentlige anklager Jurij Lutsenko siger, at Saakasjvili er mistænkt for at hjælpe kriminelle organisationer.

Han bekræfter samtidig anholdelsen på Facebook.

- Som lovet, gjorde sikkerhedstjenesten alt for at undgå ekstrem vold og blodig kamp, skriver Jurij Lutsenko på Facebook.

Saakasjvili forlod Georgien i 2013 efter at have været præsident i landet i knap et årti.

Han var senere guvernør i Ukraines Odessa-region, men han trak sig fra posten i 2016, fordi han mente, at hans kamp mod korruption blev undergravet af det politiske system.