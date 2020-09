Ukrainsk militærfly med kadetter styrtet - 25 er døde

I alt 27 mennesker var om bord på flyet, og to har således overlevet, oplyser myndighederne videre.

25 personer er døde, efter at et ukrainsk militærfly er styrtet ned i forbindelse med landing.

Flyet styrtede i Kharkiv-regionen, som ligger i den østlige del af landet. Det begyndte at brænde, da det var styrtet ned, skriver Reuters.

Ukraines luftvåben oplyser, at det er et fly af typen Antonov-26, som er styrtet ned. Det er et transportfly.

Om bord på flyet var besætning og kadetter.

Redningsarbejdere er ankommet til ulykkesstedet, skriver Reuters.

Styrtet skete cirka to kilometer fra en militærlufthavn.

Flyet var ifølge Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, på en træningstur, da ulykken fandt sted.

De to passagerer, der nåede at redde sig ud, sprang angiveligt af flyet, da det var på vej til at lande, skriver dpa.

Ulykken skete formodentlig, da en del af Antonov-flyets motorer satte ud, oplyser guvernøren i den ukrainske region ifølge dpa.

Den præcise årsag er dog ukendt, og en undersøgelse er ifølge Reuters påbegyndt. En hel del ukrainsk militærudstyr er forældet.

Størstedelen af de 27 personer ombord var yngre rekrutter fra det ukrainske flyvevåbens universitet.

Der var på et tidspunkt tale om, at 28 mennesker var om bord på flyet, men ifølge dpa var der en af rekrutterne, som ikke dukkede op til øvelsen.

Præsident Volodimir Zelenskij vil besøge ulykkesstedet lørdag.