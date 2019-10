Ukraines leder frygtede pres fra Trump efter valgsejr

Allerede kort tid efter at Volodimir Zelenskij blev valgt som Ukraines præsident i april 2019 var han bekymret for at blive udsat for pres fra USA's præsident, Donald Trump.

Mere end to måneder før den famøse telefonsamtale mellem de to ledere den 25. juli, som har ført til krav om en rigsretssag mod den amerikanske præsident, var den nyvalgte Zelenskij bekymret.

Han frygtede, at han ville blive bedt om at få efterforsket demokraten Joe Biden. Det skriver AP.

Zelenskij samlede den 7. maj en gruppe rådgivere i Kijev til et møde, som skulle handle om Ukraines energipolitik.

I stedet blev det til en næsten tre timer lang diskussion om, hvordan landets ledere skulle forholde sig til for Trumps og dennes personlige advokat, Rudy Giulianis, insisterer på en efterforskning, og hvordan de kunne undgå at blive inddraget i den amerikanske valgkamp.

AP citerer tre person, som skal have deltaget i mødet. De ønsker alle at være anonyme på grund af det sensitive emne, der belaster forholdet mellem USA og Ukraine.

Mødet fandt sted inden Zelenskij blev indsat som præsident, men omkring to uger efter Trump havde ringet to gange for at lykønske ham med valgsejren den 31. april.

Alle detaljer om de to lederes samtale påskedag er aldrig blevet offentliggjort, og det er ikke klart, hvorvidt Trump specifik bad om at få efterforsker Joe Biden og dennes søn, Hunter.

Giuliani skal have forsøgt at presse Zelenskij til at undersøge den ukrainske virksomhed Burisma, hvor Hunter Biden fik en stilling i 2014.

AP's kilder har modstridende erindringer om, hvorvidt Zelenskij specifikt nævnte den første telefonsamtale med Trump.

Men de siger alle, at Zelenskij var bekymret over Trumps pres for at få foretaget en efterforskning af den tidligere amerikanske vicepræsident og Hunter Bidens aktiviteter i landet.

AP skriver, at den ukrainske leder tidligt vidste, at vital militær støtte fra USA kunne være afhængig af, hvorvidt han var villig til at vælge side i den amerikanske valgkamp.

Ved mødet den 7. maj var to af den ukrainske leders toprådgivere, Andrij Jermak og Andrij Bogdan, til stede, oplyser kilder i præsidentens stab.

Desuden var Andrij Koboljev fra det statslige naturgasselskab Naftogaz til stede sammen med Amos Hochstein, en amerikaner, der sidder i det ukrainske energiselskabs bestyrelse.

Hochstein er tidligere diplomat og rådgav Biden om Ukraine under præsident Barack Obama.