Ukraine siger det ikke efterforsker Biden-bestyrelse

Ukraines kontor til bekæmpelse af korruption siger, at udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer i energiselskabet Burisma i 2014 ikke er genstand for nogen efterforskning

- Ændringerne i Burismas bestyrelse, som for øjeblikket er genstand for international opmærksomhed, fandt sted i maj 2014. De har hverken nu eller tidligere været underkastet en efterforskning, lyder det fra kontoret til korruptionsbekæmpelse.

Men det ukrainske organ bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at aktiviteter i Burisma fra 2010 til 2012 er ved at blive undersøgt.

USA's præsident, Donald Trump, beskyldes for at afpresse Ukraine for at finde snavs om Biden og hans søn.

Det Hvide Hus har offentliggjort en udskrift af en samtale, som Trump havde 25. juli med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Her efterlyser USA's præsident, at man undersøger Biden-familiens handlinger i Ukraine.

Han beder om, at Ukraine tager kontakt til den amerikanske justitsminister, William Barr, og Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, for at komme videre i sagen.

Tirsdag meddelte den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, at de første skridt vil blive taget til en mulig rigsretssag mod Trump. Det skal ske med afsæt i Trumps ageren over for Ukraine.

Demokrater beskylder Trump for at ville skade Biden inden næste års præsidentvalg i USA.

En whistleblower har fået sagen til at rulle. I sidste uge kunnne avisen Washington Post afsløre, at klagen handlede om, at Trump havde haft en samtale med en udenlandsk leder, som brød alle normer for en amerikansk præsident.

Torsdag valgte Det Hvide Hus at offentliggøre det meste af whistleblowerens udsagn. Han - der er tilknyttet CIA i en høj position - berettede også, at Det Hvide Hus forsøgte at skjule sporene efter Trumps samtale med Zelinskij.