Ukraine og Rusland viser tegn på forsoning med fangebytte

AFP skrev lidt over middag dansk tid, at et fly fra Moskva med 35 ukrainske fanger er landet i Ukraines hovedstad, Kijev, imens et fly fra Kijev med 35 russiske fanger om bord er landet i Ruslands hovedstad, Moskva.

De ankom på stort set samme tidspunkt. I Kijev stod præsident Zelenskij klar og gav hånd til de hjemvendte ukrainere.

- Vi har taget det første skridt. Det var meget kompliceret. Senere vil vi komme tættere på at få alle vores krigsfanger hjem, siger Zelenskij ifølge AP.

Blandt fangerne er den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, hvis fængsling i Rusland medførte store internationale protester. Også 24 ukrainske sømænd og journalisten Roman Susjtjenko er en del af udvekslingen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De 24 sømænd har været tilbageholdt af Rusland efter en konfrontation i Kertj-strædet i slutningen af november sidste år. Her åbnede russiske skibe ild mod de tre ukrainske skibe, der forsøgte at krydse strædet.

Kertj-strædet ligger ved Krim-halvøen, som Rusland i 2014 annekterede.

Den 43-årige filminstruktør Oleg Sentsov har siddet fængslet siden 2014, da han blev anholdt på Krim-halvøen.

Siden blev han idømt en lang straf for brandstiftelse af partikontorer på Krim og for planer om at sprænge en statue af Lenin i luften.

Rusland hævder, at Oleg Sentsov har erkendt sin skyld i dette. Men det har filminstruktørens advokat afvist.

- Jeg takker alle de folk, der har kæmpet for os, siger Oleg Sentsov lørdag.

Til gengæld har Rusland blandt andre modtaget den prorussiske separatist Vladimir Tsemakh.

Han er ifølge nogle nyhedsbureauer mistænkt for at være indblandet i nedskydningen af det Malaysia Airlines-fly, der i 2014 blev skudt ned med et russisk missil over det østlige Ukraine. Andre medier beskriver ham som et vigtigt vidne.

Alle 298 personer omkom på flyet, der lettede fra Amsterdam og var på vej til Kuala Lumpur.

Udleveringen vækker bekymring i Holland, hvor hollandske anklagere havde rådet Ukraine til at undgå udlevering af Tsemakh til Rusland, da det ville gå ud over efterforskningen af flystyrtet.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har gjort det til en mærkesag at få udført den fangeudveksling, som lørdag er gennemført.

Han har desuden slået sig op på at ende konflikten i det østlige Ukraine, der har kostet over 13.000 mennesker livet i løbet af de seneste fem år.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde i denne uge, at fangebyttet ville være "et stort skridt mod normalisering af relationerne" med Ukraine.