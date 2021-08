Ukraine øger sikkerhed for hviderussere efter dødsfald

Det sker, efter at Vitalij Sjisjov, der ledede en ngo i Ukraines hovedstad, Kijev, der hjælper hviderussere med at flygte, mandag blev fundet hængt i en park under mistænkelige omstændigheder.

- Enhver hviderusser, der kan blive et mål for kriminelle på grund af politisk ståsted, må og skal modtage særlig beskyttelse, siger Volodymyr Zelenskij ifølge Reuters.

Risikoen for hviderussere, der kritiserer landets regime under Aleksandr Lukasjenko, er øget betydeligt det seneste år. Efter valget i Hviderusland i 2020 opstod der protester mod Lukasjenko.

Dem har styret slået hårdt ned på med vold, anholdelser og politiske fanger, der er forsvundet.

Tidligere i år tvang Hviderusland et fly, der var på vej fra Grækenland til Litauen, ned i landet for at arrestere en regeringskritisk debattør, der sad i flyet.

Og i denne uge blev altså Vitalij Sjisjov, der arbejdede for at hjælpe hviderussere, der går i eksil i Ukraine, fundet hængt i en park i Kijev.

- Der er ingen tvivl om, at det er en operation planlagt af tjekister for at dræbe en hviderusser, der udgjorde en reel fare for regimet, skrev hans ngo, Det Hviderussiske Hus, tirsdag.

Tjekist betyder et medlem af tjekaen, der var det første, hemmelige politiske politi under bolsjevismen startet af Vladimir Lenin i 1917 og en forløber for KGB. Ordet bliver nu brugt om politisk politi i Rusland og andre tidligere sovjetstater.

I takt med at Hvideruslands styre har slået hårdere og hårdere ned på modstandere og demonstranter, er lande som Polen, Ukraine og Litauen blevet tilflugtssteder.

Onsdag er eksempelvis den hviderussiske atlet Kristina Timanovskaya på vej fra OL i Japan til Polen, hvor hun søger beskyttelse. Det sker, fordi hun frygtede at ryge i fængsel i Hviderusland, da hun havde kritiseret det hviderussiske atletikforbund.