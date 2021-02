Ukendte gerningsmænd dræber 11 under fest i Mexico

11 personer er omkommet lørdag under en fest i den mexicanske by Tonala, efter at de har været udsat for et skudangreb.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

10 af de 11 omkomne var voksne mænd. Det sidste dødsfald involverer et barn, der ligesom mændene er blevet fundet med skudsår.