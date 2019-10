Uganda sigter 16 LGBT-aktivister efter omstridt paragraf

16 LGBT-aktivister i Uganda er blevet sigtet for at have dyrket sex med personer af samme køn.

Mændene er i alderen 22 til 35 år. De blev anholdt sent mandag aften på et kontor tilhørende en ngo, de alle arbejder for. Organisationen hedder Let's Walk Uganda og arbejder for seksuel sundhed.

Politiet siger, at der på kontoret blev fundet kondomer, glidecreme og antiretroviral medicin, der bruges til behandling af hiv-smittede.

Alle 16 mænd har været igennem undersøgelser, der skulle afsløre, om de har dyrket analsex, oplyser politiet.

- På grundlag af lægeundersøgelserne blev det fastslået, at de mistænkte var involverede i seksuelle handlinger, der er strafbare, siger en talsmand for politiet i hovedstaden Kampala.

Ugandas straffelov - der stammer fra kolonitiden - forbyder homoseksuel sex. I særlige tilfælde kan en tiltalt blive idømt fængsel på livstid for sex med en person af samme køn.

Tidligere på måneden foreslog en minister i regeringen at indføre dødsstraf for sex mellem to af samme køn. Men efter at flere af de lande, der giver udviklingsbistand til Uganda, havde fordømt idéen, blev den taget af bordet igen.

Alle de 16 sigtede er løsladt mod kaution, men skal jævnligt melde sig hos politiet, oplyser polititalsmanden.

Det er usædvanligt, at 16 mennesker sigtes på en gang, siger den fremtrædende aktivist Frank Mugisha, der er direktør for organisationen Sexual Minorities Uganda (Smug).

Han ser det som et tegn på, at politiet har skærpet kursen over for LGBT-personer.

- Normalt hører vi om en enkelt anholdelse om måneden efter denne lov mod homoseksualitet. Men det er virkelig usædvanligt at se 16 mennesker sigtet på den måde, siger Mugisha.

På det seneste har aktivister i Uganda meldt om en bølge af overfald på LGBT-personer. Fire er blevet dræbt i år, den seneste i begyndelsen af oktober, hvor en LGBT-aktivist blev banket ihjel.

- Det, vi har set på det seneste - disse fortsatte angreb over så kort en periode - er ikke normalt, siger Frank Mugisha.

Politiet afviser at have kendskab til sager om overfald eller drab på LGBT-personer.