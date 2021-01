Uganda blokerer sociale medier to dage før præsidentvalg

- Vi kan ikke tolerere denne arrogance fra nogen, som på vegne af os vil bestemme, hvem der er god, og hvem der er ond, siger han og beklager samtidig den "ulejlighed", nedlukningen skaber for brugerne.

Facebook oplyste mandag, at det har lukket en lang række konti tilknyttet ministeriet for information og teknologi, som anvendte "falske og kopierede konti" for at få dem til "fremstå mere populære, end de var".

Ved torsdagens præsidentvalg forsøger Yoweri Museveni at blive genvalgt til en sjette periode. Hans udfordrer er Bobi Wine, en tidligere popstjerne som har kastet sig over politik.

Det er under valgkampen lykkedes den 38-årige Wine at få fyret op under Ugandas forholdsvis unge befolkning, der for størstedelens vedkommende er vokset op under den nuværende præsident.

Trods Bobi Wines popularitet forventer kun få iagttagere, at han kan hive en sejr hjem mod Museveni. Den 76-årige tidligere oprørsleder har været ved magten siden 1986 og effektivt holdt enhver form for opposition nede.

Valgkampen op til torsdagens afstemning, hvor cirka 18 millioner er stemmeberettigede, har været en af de mest blodige i årevis.

Bobi Wine, der ved de fleste valgmøder har været iført en skudsikker vest og militærhjelm, har været udsat for tåregas, skud og adskillige anholdelser under sin kampagne.

Han opfordrede tirsdag sine tilhængere til at "beskytte" valghandlingen mod stemmefusk.

Journalister, der har dækket oppositionens valgmøder, er blevet angrebet, kritikere af regeringen er blevet spærret inde, og valgtilforordnede er blevet anklaget og dømt. Det har udløst bekymring for åbenheden omkring valgprocessen.

Tirsdag opfordrede FN's generalsekretær, António Guterres, myndighederne i Uganda - "især sikkerhedsstyrkerne" - til at respektere de internationale menneskerettigheder.

Bobi Wine, hvis rigtige navn er Robert Kyagulanyi, fortalte tirsdag, at medlemmer af sikkerhedsstyrken havde stormet hans bolig om morgenen og tæsket hans ansatte.

Han siger, at det regerende parti forsøger at skræmme vælgerne fra at stemme og opfordrer offentligheden til at registrere alle overgreb eller uregelmæssigheder på valgdagen.