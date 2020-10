Uenige EU-lande vil udskyde klimamål

Polens energiforbrug dækkes for 70 procent af kulkraft. Det skal ændres, hvis Polen og EU skal være klimaneutralt. Den polske regering mener dog, at det går for stærkt med at skærpe reduktionsmål i EU. Der er ikke udsigt til, at EU-landene på et topmøde torsdag og fredag kan blive enige om et nyt delmål for 2030.

Foto: Kacper Pempel/Reuters