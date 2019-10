Udviklingsminister: Nobelpristager er enormt dedikeret

- Jeg mødte en kolossalt karismatisk, humoristisk og levende mand, som virkelig udstråler politisk viljestyrke. Han virker til at være enormt dedikeret i forhold til at tale forsoning, fred og frie demokratiske valg, siger Rasmus Prehn.

Abiy Ahmed er fredag blevet tildelt Nobels fredspris for at have skabt fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

Rasmus Prehn mødtes i august med den etiopiske premierminister i cirka en time, hvor han benyttede lejligheden til at komplimentere ham for de fredsskabende resultater.

Det var Prehns første tjenesterejse som udviklingsminister. Men selv om Abiy Ahmed virkede "enormt overbevisende" på udviklingsministeren, så fik de også vendt nogle af de problemer, som der stadig er i Etiopien.

- Jeg fik lejlighed til at spørge ind til det uhyggeligt store antal internt fordrevne og de etniske og religiøse spændinger, der er i landet. Og der blev han lidt stram i masken.

- Så jeg tænker, at man skal have et kritisk og skeptisk blik på, hvad der foregår i Etiopien. Det er ikke bare en lang jubeldans, siger Rasmus Prehn.

Han understreger dog, at der stadig er grund til at glæde sig over, at fredsprisen er gået til den etiopiske premierminister.

Det kan nemlig give premierministeren et "tiltrængt rygstød", så han holder fast i udviklingen og ikke fristes til at falde tilbage i gamle mønstre, som ifølge Rasmus Prehn er præget af mere topstyring og mindre demokrati.

Abiy Ahmed blev premierminister i april 2018. Her bekendtgjorde han straks, at han ville genoptage fredsdialogen med Eritrea.

Den 9. juli 2018 efter et historisk møde i Eritreas hovedstad, Asmara, afsluttede Abiy Ahmed og Eritreas præsident, Isaias Afwerki, officielt en langvarig strid mellem de to lande.

En fredsaftale blev underskrevet senere samme år. Det er dette arbejde, den etiopiske premierminister er blevet tildelt Nobels fredspris for.

Konflikten havde rod i en grænsekonflikt fra 1998-2000.

Siden fredsaftalen er ambassader blevet genåbnet i landene. Derudover er flyruter blevet genoptaget.