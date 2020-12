Udvalg i Riksdagen skal granske svensk diplomati

Baggrunden for forslaget er også den svensk-eritreiske journalist Dawit Isaak, som har siddet fængslet i 18 år uden dom i et fængsel i Eritrea.

- Vi skal se på, at hvad der er blevet gjort i sagerne, og hvad man kan lære af det, og hvad som kunne være blevet gjort bedre. Vi skal se på, hvad er er baggrunden for det såkaldte tavse diplomati, siger Moderaternas udenrigspolitiske talsperson HansWallmark til Sveriges Radios nyhedsredaktion Ekot.

Gui Minhai drev en boghandel i Hongkong, men han forsvandt i 2015. Han sidder nu fængslet i Kina, hvor han afsoner en dom på ti års fængsel. Han er dømt for at have givet informationer til en fremmed magt.

Svensk-kineseren åbnede sin boghandel i Hongkong i 2012 og solgte blandt andet kritiske og satiriske bøger om politiske ledere i Kina. Denne type bøger er forbudte i Kina, mens de i Hongkong er tilladte at producere og sælge.

Sagen om Gui Minhai fik international opmærksomhed, da han forsvandt i 2015 under en ferie i Thailand. Her blev han efter alt at dømme bortført af den kinesiske efterretningstjeneste.

I begyndelsen af 2016 fremtonede Gui Minhai pludselig på kinesisk stats-tv, mens han befandt sig på et uvist sted i Kina.

Her tilstod han at have været involveret i en dødelig trafikulykke samt at have smuglet ulovlige bøger.

Tilståelserne gav Gui Minhai to år bag tremmer.

Da han blev løsladt i oktober 2017, gik der dog kun få måneder, før han igen blev anholdt af de kinesiske myndigheder i begyndelsen af 2018.

Det skete, mens han sad i et tog på vej til den kinesiske hovedstad, Beijing, i selskab med svenske diplomater. Den 25. februar i år blev han idømt ti års fængsel af en kinesisk domstol.

Sverige, EU og andre organisationer har fordømt Kinas behandling af Gui Minhai.

Isaaks datter, Betlehem Isaak, bekræftede i juli, at faren var i live, men hun sagde, at hun ikke havde tilladelse til at oplyse, hvorfra hun havde disse oplysninger. Årsagen var Sveriges praksis med tavst diplomati.

- Jeg kan ikke og må ikke sige mere, sagde hun til Sveriges Radio.

- Det kaldes tavst diplomati, fordi man ikke kan eller får lov til at tale om det, som sker, sagde hun.