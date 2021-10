Det prangende Trump International Hotel ligger i en historisk bygning og er et populært samlingssted for Trump-støtter og fremtrædende personer. (Arkivfoto.)

Udvalg: Trump-hotel modtog millioner fra udenlandske regeringer

Økonomien i et Donald Trump-ejet luksushotel giver anledning til "foruroligende" spørgsmål.

Sådan lyder det fredag fra et demokratisk ledet kongresudvalg. Udvalget har til opgave at føre tilsyn med den amerikanske regering og forbundsadministration.

Udvalget mener på baggrund af en gennemgang, at der er blevet givet "vildledende" oplysninger om økonomien i den amerikanske ekspræsident Donald Trumps forretninger - og specifikt det prangende Trump International Hotel i Washington D.C.

Udvalget beskylder Trump for ikke at have informeret i tilstrækkelig grad om betalinger fra udenlandske regeringer til hotellet.

Således har det fundet frem til, at hotellet har modtaget over 3,7 millioner dollar i betalinger fra udenlandske regeringer. Det svarer til cirka 7400 overnatninger. Betalingerne kan muligvis udgøre en interessekonflikt, vurderer udvalget.

Derudover beskyldes Trump for fejlagtigt at sige, at hotellet indbragte mere end 150 millioner dollar - svarende til knap en milliard danske kroner - i løbet af de fire år, han var præsident.

Men faktisk var der ifølge udvalget tab for mere end 70 millioner dollar i hotellet.

Den historiske bygning, som huser hotellet, lejer Trump Organization af det føderale organ General Services Administration (GSA). Det er også GSA, som har leveret dokumenterne, der udgør grundlaget for kongresundersøgelsen.

En talsperson for Trump Organization er ikke umiddelbart vendt tilbage efter nyhedsbureauet Reuters' henvendelse om en udtalelse. Heller ikke GSA er vendt tilbage.

Ifølge det amerikanske medie CNN er det første gang, at der offentliggøres finansielle informationer om den tidligere præsident på baggrund af kongresefterforskeres undersøgelser.

Også Manhattans distriktsadvokat og efterforskere hos New Yorks justitsministerium har undersøgt Trumps økonomi. Men i forbindelse med disse efterforskninger er informationerne ikke blevet offentliggjort.

Undersøgelsen er foregået i regi af The House Committee on Oversight and Reform - altså Repræsentanternes Hus' udvalg for tilsyn og reform.