Udtalelser på den store åbningsdag i England

- Hvis vi ikke gør det nu, så må vi stille os selv spørgsmålet, hvornår skal vi så overhovedet gøre det? Så dette er det rette øjeblik, men vi må gøre det forsigtigt.

* Sundhedsminister Sajid Javid, da han 12. juli bebudede ophævelserne af restriktionerne.

- Desværre vil antallet af sygdomstilfælde blive langt værre, inden de bliver bedre. Vi kan nå op på 100.000 nye smittetilfælde dagligt senere denne sommer.

* Skotlands førsteminister Nicola Sturgeon den 13. juli i en kritik af Englands planlagte fjernelse af regler om obligatorisk brug af mundbind.

- Vi bør ikke hæve vigtige restriktioner for at gøre vores liv lettere og så forvente, at offentligheden vil tage ansvar og gøre det rigtige.

* Chris Whitty, den britiske regerings ledende medicinske rådgiver på et webinar den 15. juli.

- Jeg tror ikke, at vi skal undervurdere den kendsgerning, at vi kan få problemer igen overraskende hurtigt.

* Erklæring fra internationale forskere den 16. juli i opfordring tilden britiske regering om ikke at ophæve restriktionerne på nuværende tidspunkt.

- Den britiske regering har både et nationalt og et globalt ansvar - og endnu mere i kraft af dets rolle som formandsland i G7. Den nuværende strategi med risiko for massesmitte kan undergrave bestræbelserne på at bringe pandemien under kontrol - ikke kun i Storbritannien, men også i andre lande.