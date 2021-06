Udtalelser om voldtægt udløser protester

Pakistansk premierminister, Imran Khan, mødes med en byge af kritik, efter at han i et tv-show har beskyldt voldtægtsofre for at "bære for lidt tøj", når de bevæger sig ud i Pakistans gader.

I weekenden ventes der protestdemonstrationer mod Khan i Karachi og Lahore, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Hvis en kvinde har for lidt tøj på, vil det påvirke mændene. Medmindre de er robotter. Det er naturligt, sagde Imran Khan på engelsk, da han forleden blev spurgt til det stigende antal voldtægter i Pakistan.

Premierministeren uddybede ikke, hvad han mener med "for lidt tøj".

I den fælles erklæring skriver organisationerne blandt andet, at "det er faretruende og forstærker kun den fælles offentlige opfattelse af, at kvinder er "vidende" ofre for mænds "hjælpeløse" aggressioner".

Det er langt fra første gang, at Pakistan oplever protester mod kvindevold og voldtægter.

Tusindvis af demonstranter protesterede sidste år.

Det skete, efter at en politibetjent sagde, at en kvinde, der blev voldtaget på en øde motorvej, delvis selv var skyld i voldtægten.

Kanwal Ahmed fører kampagner for kvinders rettigheder i Pakistan.

På Twitter skriver han:

- Det får mit hjerte til at ryste, når jeg tænker på, hvor mange voldtægtsmænd der føler sig valideret, skriver han ifølge avisen The Guardian kølvandet på Imran Khans udtalelser.

Det er heller ikke første gang, at premierminister Khan sætter lighedstegn mellem voldtægt, og hvordan kvinder går klædt.

Tidligere på året kom han også i modvind.

Da sagde han, at "det vil få konsekvenser for kvinder, hvis de går vulgært klædt".

Udtalelserne skabte også vrede dengang.

Han understregede dog også, at voldtægtsmænd skal straffes hårdt.

Han tilføjede, at regeringen gør alt for at bremse stigningen i kvindevold og voldtægt.

Senere udsendte premierministerkontoret en erklæring, der skulle tø udtalelserne op.

Her blev det forklaret, at han "talte om de samfundsmæssige reaktioner og behovet for at øge vores bestræbelser for helt at eliminere truslen om voldtægt".

I december 2020 vedtog regeringen en ny foranstaltning.

Mænd, der bliver dømt for voldtægt, risikerer nu at blive kastreret.

Pakistan rangeres regelmæssigt blandt de værste lande i verden, hvis man kigger på ligestilling mellem kønnene.

Mange voldtægtssager bliver ikke efterforsket seriøst, skriver AFP.

Og offeret kan blive set som medskyldig i forbrydelsen.