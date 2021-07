Udspil: Europa skal have 3 milliarder flere træer i 2030

Heri fremsættes forslag om at sikre, at der plantes yderligere 3 milliarder træer i unionen frem mod 2030. Antallet skal forstås som træer, der plantes ud over dem, som alligevel ville blive plantet i perioden.

Europa har brug for flere træer til at redde en truet biodiversitet og for at bekæmpe og leve med klimaets forandringer, hedder det i et udspil fra EU-Kommissionen fredag.

- Skovene er hjem og tilflugtssted for mange arter. De er biodiversitetens vugge. Og de er gode til at løse flere opgaver samtidig, blandt andet at fjerne og lagre CO2 og at beskytte landsbyer mod oversvømmelser, siger EU-miljøkommissær Virginijus Sinkevicius.

Ifølge EU-Kommissionens estimater var der i perioden fra 2010 til 2015 en årlig vækst på omkring 300 millioner træer samlet for de 27 medlemslande.

Med forslaget vil denne vækstrate fordobles. Det vil medføre, at man ikke blot øger de eksisterende skovarealer i Europa, men at man samtidig planter flere træer i by- og i landbrugsområder.

Forslaget er et af mange, der knytter sig til EU-Kommissionens samlede pakke, der forsøger at sikre, at EU kan blive klimaneutralt i 2050.

I løbet af 2021 vil EU-Kommissionen fremlægge forslag om bindende mål for at genskabe ødelagte økosystemer.

Disse vil dels have fokus på økosystemer med det største potentiale for at lagre CO2, dels skal de hjælpe til at forebygge og afbøde naturkatastrofer.

Med udspillet om flere træer følger også et forslag om et bindende krav om monitorering af skovene. Medlemslandene skal indsamle data om, hvordan udviklingen i skovene er, så man får EU data på skovenes tilstand.

- Gennem denne strategi og med støtte fra den fælles landbrugspolitik vil vores skove og skovarbejdere puste liv i et bæredygtigt, blomstrende og klimaneutralt Europa, siger EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski.

Miljøorganisationer kritiserer, at strategien ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for pres på naturen i form af efterspørgsel på biobrændsel, som eksempelvis træpiller.

- De foreslåede løsninger er for små til at møde den udfordring, siger Kelsey Perlman fra ngo'en Fern til nyhedsbureauet Reuters.

Som led i en stor klimapakke fremlagde EU-Kommissionen onsdag forslag om skrappere regler for biobrændsler, så træ kun afbrændes for at dække energibehov som absolut sidste udvej.

Det forslag mødte kritik fra ngo'er, som mener, at det er for slapt.