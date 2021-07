Udskrevet Bolsonaro glæder sig til steak efter tarmproblemer

På hospitalet har han fået behandling for tarmproblemer. Det havde blandt andet udløst, at han hikkede i dagevis.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er søndag blevet udskrevet fra hospitalet efter at have været indlagt i fire dage.

Men han er kommet sig og slap for en operation, hvilket ellers var på tale.

- Jeg skulle gå på en kur, og jeg gjorde, hvad jeg skulle. Jeg ønskede at forlade hospitalet fra dag et, men det ville de ikke tillade. Jeg håber, at jeg om ti dage vil være i stand til at spise en ribeyesteak.

- Det føltes, som om der var ild i min mave. Årsagen er tarmblokering, som er normalt for folk som mig, der er blevet opereret efter knivstik, siger Bolsonaro til journalister, da han forlader hospitalet.

Den brasilianske præsident er blevet opereret seks gange, siden han blev stukket i maven i 2018, da han var i gang med en kampagnetur.

Der var frygt for, at den 66-årige præsidenten også denne gang skulle undergå en operation, men det blev hurtigt droppet.

Mens han var indlagt, fortsatte han med at arbejde og var særdeles aktiv på sociale medier, hvor han lagde billeder op og kommenterede politiske sager.

På grund af tarmproblemerne har Bolsonaro fået besked fra læger om at tygge sin mad grundigt, spise lettere måltider, dyrke motion og gå.

I det store sydamerikanske land med over 211 millioner indbyggere er Bolsonaro efter to og et halvt år ved magten klart bagud til sin rival ved det kommende præsidentvalg i 2022, viser nylige meningsmålinger i denne måned.

Ifølge en måling fra Datafolha ser 51 procent af de brasilianske vælgere med misbilligelse på Bolsonaros handlinger som præsident. Det er en stigning fra 45 procent ved en lignende måling i maj.

Det er første gang, at der er så stor utilfredshed med Bolsonaro, siden han kom til magten i januar 2019.

En anden måling fra XP/Ipespe viser, at 52 procent af de adspurgte finder, at Bolsonaros regering gør "en dårlig/frygtelig" indsats.

Utilfredsheden er steget fra 31 procent i oktober, mens en anden coronabølge har hærget landet og fået inflationen til at stige til otte procent.

Forud for næste års valg har den tidligere venstreorienterede præsident Luiz Inacio Lula da Silva forstærket sin føring over Bolsonaro, viser målingen.