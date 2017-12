Udsat ballet om homoseksuel danser får premiere i Moskva

Der var fuldt hus til premieren, som folk havde stået i kø for at få billet til i timevis.

En omdiskuteret forestilling over balletstjernen Rudolf Nurejevs liv har lørdag haft premiere på Bolsjojteatret i Ruslands hovedstad, Moskva.

Balletten skulle egentlig have været danset for offentligheden allerede i juli, men det blev aflyst.

Begrundelsen var dengang, at den simpelthen ikke var klar. Men der har været spekuleret i, at årsagen i virkeligheden var, at balletten rummer scener, der beskriver Nurejevs homoseksualitet.

Russiske journalister, der har set videooptagelser fra sommerens prøver, siger, at der ved lørdagens forestilling var mindre nøgenhed i forhold til tidligere. Teatrets ledelse insisterer dog på, at der ikke er blevet ændret noget i balletten.

Nurejev havde blandt andet et forhold til den danske balletdanser Erik Bruhn. Det fremgår ifølge nyhedsbureauet Reuters også af forestillingen.

Selv om homoseksualitet blev afkriminaliseret i Rusland i 1993, så er fordomme og homofobi udbredt.

Rudolf Nurejev regnes for at have været en af de bedste balletdansere, der nogensinde har optrådt, og han valgte Sovjetunionen fra.

I 1961 hoppede han af til Vesten, da hans russiske ballet optrådte i Paris i Frankrig. Siden optrådte han på flere af de store scener i Vesten.

I 1993 døde han som 53-årig efter at have lidt af aids.

I forbindelse med premieren sendte flere publikummer støttehilsner til Kirill Serebrennikov. Han er den oprindelige instruktør på Nurejev-balletten, men han befinder sig i husarrest i forbindelse med en svindelsag.

Hans støtter mener dog, at sagen er politisk motiveret. Det handler om at slå ned på Ruslands kunstneriske miljø, lyder det.