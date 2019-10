Udpeget EU-kommissær: 100 landmænd mister job mens jeg taler

Wojciechowski konstaterer, at fire millioner landbrug er nedlagt på et årti. Han lægger ikke skjul på, at han foretrækker mange små landbrug frem for få store.

- Denne debat vil vare i tre timer. Det betyder, at flere end 100 europæiske landmænd formentlig vil miste deres job (under høringen, red.), siger polakken i sin indledende tale.

Det er "tragisk" og en "dramatisk situation" for disse landmænd, mener kandidaten. Han henviser til, hvor svært det kan være at omstille sig til en ny hverdag.

- Vi ved, at for eksempel i Frankrig har vi et problem med selvmord blandt landmænd, siger Wojciechowski.

Med denne indledning lægger polakken således stenene til den sti, som han vil følge, hvis han bliver godkendt til jobbet.

Det er "bedre med 1000 små landbrug end med 100 store", siger den polske jurist. Det udsagn er den danske EU-parlamentariker Asger Christensen (V) ikke enig i.

- Som dansk parlamentariker og landmand er jeg bekymret over nogle af de svar, som kommissærkandidaten har givet til EU-Parlamentet. For eksempel at han vil favorisere små klimabelastende landbrug på bekostning af moderne og højteknologiske landbrug. Det er jeg lodret imod, siger han.

Den polske kandidat erkender i et andet svar, at han ikke er "miljøfanatiker".

Wojciechowski blev indtil for blot få dage siden undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svindel (Olaf).

Sagen handlede om refundering af rejseudgifter. Polakken skal tilbagebetale 11.243 euro. Det svarer til 84.000 kroner. Han har været medlem af EU-Parlamentet far 2004 til 2016, da han blev medlem af EU's Revisionsret.