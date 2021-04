Udmagret Navalnyj viser sig for første gang efter sultestrejke

Det er med et tydeligt vægttab og tømt for kræfter, at den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj torsdag deltager i et retsmøde via video.

Det rapporterer journalister til stede ved retsmødet.

Det er første gang, at Navalnyj viser sig efter en sultestrejke. Den begyndte han 31. marts i protest mod, at han ikke kunne få behandling for ryg- og bensmerter i fængsel.