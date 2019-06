Udlevering til Kina skaber kaos i Hongkong

Hvorfor strømmer indbyggerne i Hongkong på gaden for at demonstrere mod en bebudet udleveringsaftale med Kina? Få svar på centrale spørgsmål her.

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at personer mistænkt for alvorlig kriminalitet kan udleveres fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina, Macau og Taiwan. Det har ikke været muligt hidtil.

Onsdag var der igen store protester mod en ny udleveringslov i Hongkong. Det skete, efter at der i weekenden var hundredtusindvis af mennesker på gaden for at vise deres utilfredshed med forslaget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her