Udlandsredaktør: Trump indfrier valgløfte om Israel

Når USA's præsident, Donald Trump, har valgt at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, så indfrier han et løfte fra valgkampen sidste år.

- Det var et valgløfte, han gav sine vælgere under valgkampen, hvor han sagde, at nu vil han gøre det, som amerikanske præsidenter siden 90'erne har undladt at gøre.

- Dengang sagde han, at han selvfølgelig ville stå bag det eneste demokrati i Mellemøsten - som han ser det - og et land, som de i højere grad har et værdipolitisk fællesskab med i forhold til de muslimske lande i regionen, siger Philip Christian Ulrich.

I talen gav Donald Trump også det amerikanske udenrigsministerium besked på at forberede en flytning af USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Beslutningen om at flytte ambassaden blev vedtaget tilbage i 1995 i den amerikanske kongres.

Men siden da har Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama dog alle udskudt planerne hver sjette måned.

At Donald Trump nu siger, at man vil gennemføre flytningen, betyder dog ikke, at USA vil have en ambassade i Jerusalem inden for den nærmeste fremtid, mener Philip Christian Ulrich.

- Det, der er Donald Trumps løsning, er, at nu har han sagt, at han vil rykke ambassaden, og sagt at han anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

- Men - og der er jo altid et men, når man snakker om international politik - nu vil man vente på, at man kan finde et passende sted til ambassaden, og det kan tage flere år at gennemføre, siger Philip Christian Ulrich.