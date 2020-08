Artiklen: Udenrigsministeriet mangler overblik over danskere i Beirut

Der er onsdag aften ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne danskere i Beirut, men et overblik mangler.

Udenrigsministeriet har ikke fået meldinger fra libanesiske myndigheder om, at der skulle være danskere blandt de dræbte eller tilskadekomne efter tirsdagens eksplosion ved havnen i Beirut i Libanon.

Men lige nu er "alt dog kaotisk", skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside. Derfor mangler der et klart overblik.

Her oplyses det også, at man har sendt en meddelelse ud til de 241 danskere, der er registreret på danskerlisten for Libanon.

Man har været i kontakt med enkelte danskere, som selv har ringet hjem.

Ligeledes er den danske ambassade i Libanon i gang med at følge op på situationen og finde ud af, om der er danskere indlagt på hospitalerne.

Eksplosionen skete på et lager fyldt med 2750 ton sprængfarlig ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat anvendes primært til at lave gødning. Men det kan også bruges til fremstilling af sprængstoffer.

Trykbølgerne forårsagede ødelæggelser i store dele af den libanesiske hovedstad.

Ritzau var tirsdag i kontakt med danske Amanda Flyvbjerg, der bor i Beirut. Hun kunne fortælle, at hendes lejlighed og de fleste andre bygninger havde fået knust ruderne, selv om den lå et par kilometer væk fra selve eksplosionen.

Onsdag har Udenrigsministeriet oplyst, at man sender 600 beskyttelsesdragter afsted til Libanon. Man støtter også med 12 millioner kroner. Pengene går til nødhjælpsarbejdet i Beirut efter eksplosionen.

Den seneste melding fra Libanons sundhedsministerium er, at antallet af dræbte ved katastrofeeksplosionen i Beiruts havn er på mindst 135.

Omkring 5000 blev såret.

Katastrofen skete på et tidspunkt, hvor Libanon er kastet ud i landets værste økonomiske og politiske krise siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.