Udbrud af Delta-variant lukker hele Sydney i to uger

Den varer to uger og skyldes spredning af den særligt smitsomme Delta-variant, som først blev opdaget i Indien. Der er konstateret mindst 80 smittetilfælde relateret til udbruddet.

Dele af Sydney og forstæder til byen var allerede under nedlukning på grund af udbruddet.

Men sundhedsmyndigheder vurderer, at resten af storbyen og flere omkringliggende områder også skal lukke ned for at mindske smittespredningen.

Det betyder, at mere end fem millioner borgere bliver påvirket af nedlukningen i Australiens største by.

Delstatsleder i New South Wales, hvor Sydney ligger, Gladys Berejiklian, siger, man helst vil undgå restriktioner.

- Desværre er dette en situation, hvor vi er nødt til det.

- Når du har en særligt smitsom variant som Delta-varianten, så er en tre dages nedlukning ikke nok. Hvis vi gør det, er vi nødt til at gøre det ordentligt, siger hun på et pressemøde.

Hendes konservative parti har været tøvende med at indføre en ny nedlukning. Men hun har altså nu valgt at følge flere sundhedseksperters anbefaling.

Australien har haft mere succes med at håndtere pandemien end mange andre store økonomier.

Gennem hurtige grænselukninger, strenge regler for social omgang og god overholdelse af regler har landet samlet registreret lidt mere end 30.400 tilfælde og samlet 910 coronadødsfald.

Det svarer til cirka 120 tilfælde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark konstateret lidt over 292.000 tilfælde. Det svarer til cirka 5034 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Australien har bøvlet med udrulningen af vacciner, der hidtil ikke er gået som planlagt. Og flere delstater har de seneste måneder været plaget af flere mindre udbrud.

De er blevet slået ned via hurtig smitteopsporing, isolation af tusinder ad gangen eller hurtige og hårde nedlukninger - altså samme fremgangsmåde som i Sydney.

Under nedlukningen i Sydney må folk kun forlade deres hjem, hvis de har en kritisk jobfunktion, skal hente medicin, i skole eller købe ind.