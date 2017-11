Uber rådførte sig med mulig storinvestor efter hackerangreb

Kørselstjenesten Uber oplyser torsdag, at man rådførte sig med den potentielle storinvestor SoftBank, før man offentliggjorde et stort brud på datasikkerheden.

Avisen The Wall Street Journal skriver, at samtalerne mellem Uber og SoftBank fandt sted for tre uger siden.

Uber forsøger at få en aftale med SoftBank i hus, som betyder, at den japanske televirksomhed investerer op til 10 milliarder dollar for minimum 14 procent af Uber. Det skal primært ske ved at købe nuværende aktionærer ud.

- Vi informerede SoftBank om, at vi er ved at efterforske et brud på datasikkerheden. Det er i tråd med vores ansvar for at lægge alt frem for en potentiel investor, selv om vi ikke havde alle informationer på det tidspunkt, oplyser Uber i en pressemeddelelse.

To hackere skaffede sig i 2016 adgang til personlige oplysninger blandt 57 millioner brugere og chauffører hos Uber.

Gerningsmændene fik navne, mailadresser og telefonnumre på Ubers brugere og chauffører.

Kreditkortoplysninger blev ikke stjålet, understregede Uber tidligere på ugen.

Gerningsmændene fik til gengæld fat i kørekortnumre på cirka 600.000 af Ubers chauffører i USA.

Uber betalte efterfølgende 100.000 amerikanske dollar til hackerne, for at de ikke skulle offentliggøre deres fangst.

- Vi har gjort det klart (over for SoftBank, red.), at vores efterforskning af sagen stadig er i gang, oplyser Uber.