Uber mister retten til at køre i London

- Det er uacceptabelt, at Uber har tilladt, at passagerer kunne stige ind i en taxa med chauffører, der potentielt ikke har nogen licenser eller forsikringer, siger chef for licenser og regulering hos Londons trafikmyndighed Helen Chapman ifølge Reuters.

Myndigheden, TfL, har slået ned på, at Uber har haft et hul i sit system, der har ladet uautoriserede chauffører få adgang til andre chaufførers konti og dermed køre med passagerer.

Det skulle være sket i over 10.000 tilfælde.

- TfL har fundet et mønster af fejl hos selskabet inklusive adskillige regelbrud, der har udsat passagerers sikkerhed for risiko.

- På trods af, at nogle af problemerne er adresseret, har TfL ikke tillid til, at lignende problemer ikke vil opstå i fremtiden. Det har ledt os til den konklusion, at selskabet ikke er egnet til at have licens, skriver TfL ifølge Reuters.

Uber har allerede meldt ud, at selskabet vil appellere beslutning. Under appellen kan Uber fortsætte med at operere.

- Over de sidste to måneder har vi gennemgået alle chauffører i London. Vi har et robust system på plads til at sikre alle chaufførers identitet, siger Ubers ansvarlige for Nord- og Vesteuropa Jamie Heywood ifølge AFP.

Londons borgmester, Sadiq Khan, siger, at han er enig i beslutningen, selv om han ved, at mange Uber-brugere vil være imod den. Sikkerheden er ifølge borgmesteren vigtigst.

Der er 45.000 Uber-chauffører i London ifølge Reuters.