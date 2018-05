Uber-bil fra dødsulykke i USA havde slået nødbremsen fra

Da en fodgænger i den amerikanske delstat Arizona i marts blev kørt ned af en selvkørende Volvo, havde bilen registreret behovet for at lave en opbremsning. Det skete 1,3 sekunder før, bilen ramte fodgængeren.

Men bilen bremsede aldrig, og påkørslen kostede fodgængeren livet.

Torsdag skriver avisen Wall Street Journal, at de amerikanske transportmyndigheder har fundet ud af, at bilen ikke var indstillet til selvstændigt at foretage nødopbremsninger.

Bilen, der var ejet af Uber, blev centrum for meget opmærksomhed. Det skyldes dels, at bilen var en del af et eksperiment med selvkørende biler, og dels at en video af påkørslen hurtigt kom frem.

For to måneder siden fjernede Arizona Ubers tilladelse til at teste teknologien med selvkørende biler på vejene i delstaten. Og onsdag lukkede Uber sit udviklingsprogram med selvkørende biler i Arizona.

Ifølge rapporten fra USA's Nationale Transportsikkerhedsråd (NTSB) opdagede bilen fodgængeren seks sekunder før påkørslen.

Først blev personen identificeret i bilens system som et ukendt objekt, siden som et køretøj og til sidst som en cykel. 1,3 sekunder før påkørslen vurderede systemet, at en nødopbremsning var nødvendig.

Rapporten indeholder oplysninger fra Uber om, at bilen ikke var indstillet til at foretage nødopbremsninger selvstændigt. Det skulle reducere potentialet for uberegnelig kørsel.

- Køretøjets operatør har ansvaret for at gribe ind og skride til handling, skriver NTSB i rapporten.

Derudover noteres det, at bilens software ikke var indstillet til at advare operatøren i nødstilfælde.

I rapporten fremlægges den kvindelige operatørs udsagn også. Hun oplyser, at hun havde holdt øje med den software, der står for bilens kørsel. Under et sekund før påkørslen reagerede hun og trådte på bremsen.

Hvad angår fodgængeren, noterer rapporten, at vedkommende var klædt i sort og blev testet positiv for de narkotiske stoffer metamfetamin og cannabis.

Uber er selv i gang med en undersøgelse af ulykken.