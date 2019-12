USA's udsending: Nordkorea opfører sig fjendtligt

Spekulationerne har på det seneste lydt, at Biegun muligvis ville forsøge at forbedre forholdet mellem USA og Nordkorea forud for en deadline, som Nordkorea har sat ved afslutningen af 2019.

Her ønsker landet amerikanske indrømmelser, og at sanktioner mod Nordkorea bliver lettet.

Hvis det ikke sker, vil Nordkorea forsøge at gå "en ny vej", der dog ikke er nærmere specificeret.

De seneste uger er der kommet en række hårde udmeldinger fra det nordkoreanske styre, som påstår at have gennemført flere test ved Sohae-anlægget, der før er blevet brugt til at sende satellitter op.

- Vi har hørt dem alle, siger Biegun om udmeldingerne.

- Det er beklageligt, at tonen i disse udmeldinger rettet mod USA, Sydkorea, Japan og vores venner i Europa har været så fjendtlig og negativ og så unødvendig.

For blot få dage siden advarede general Pak Jong Chon fra Nordkorea om, at "fjendtlige kræfter", heriblandt USA, skal afstå fra provokationer, hvis de ønsker at tilbringe slutningen af året i fred.

Spændingerne mellem USA og Nordkorea nåede et højdepunkt i 2017, da de to landes ledere, Donald Trump og Kim Jong-un, udvekslede fornærmelser og gensidige trusler om konflikt.

Landenes forhold udviklede sig dog en overgang til det bedre, da Trump og Kim Jong-un i juni 2018 i Singapore for første gang mødte hinanden.

Det blev udråbt som historisk, da det var første gang, at en siddende amerikansk præsident sad over for en leder af Nordkorea. Mødet mundede ud i en vag erklæring om afvikling af nordkoreanske atomfaciliteter.

I februar i år var Hanoi i Vietnam vært for det andet møde mellem de to, og siden lader forholdet mellem de to lande til at have været fastlåst.

Sådan ønsker USA's særlige udsending, Stephen Biegun, imidlertid ikke, at det fortsætter.

Han siger, at USA "er fuldt ud klar over det stærke potentiale, Nordkorea har i forhold til at lave en stor provokation i de kommende dage".

- Sådan en handling vil mildest talt være lidet hjælpsom i forhold til at skaffe varig fred på Den Koreanske Halvø, tilføjer han.

Og direkte henvendt til Nordkorea siger Biegun:

- Det er på tide, at vi gør vores arbejde. Lad os få det gjort. Vi er her, og I ved, hvordan I kan få fat i os.