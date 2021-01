USA's udenrigsminister er dybt bekymret for Aleksej Navalnyj

USA er "dybt bekymret" for den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der for snart to uger siden blev anholdt i Rusland.

Han oplyser, at den amerikanske regering overvejer flere tiltag som modsvar på anholdelsen, og at alle muligheder er på bordet.

- Vi er dybt bekymrede for Navalnyjs sikkerhed, og den større pointe er, at hans stemme taler for mange, mange, mange russere, og at den bør blive hørt i stedet for undertrykt, siger Blinken.

Udmeldingen kommer, samme dag som russisk politi har anholdt Aleksej Navalnyjs bror Oleg Navalnyj.

Det skete i forbindelse med, at politiet også ransagede flere lejligheder og kontorer med tilknytning til oppositionslederen og hans allierede.

Der er i weekenden varslet nye store demonstrationer i Rusland mod Navalnyjs fængsling.

Ivan Zjdanov, der leder Navalnyjs anti-korruptionsorganisation (FBK), siger, at politiet i den forbindelse gennemsøgte ejendommene for påståede planer om at bryde landets coronarestriktioner.