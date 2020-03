USA's udenrigsminister beskylder Kina for fortsat mørklægning

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, beskylder Kina for fortsat at tilbageholde information om coronavirus.

Det sker i et interview med radioprogrammet Washington Watch tirsdag lokal tid.

- Min bekymring er, at denne mørklægning, den misinformation, som Kommunistpartiet står bag, stadig nægter verden den information, som den har brug for, for at vi kan forhindre yderligere smittetilfælde, og at noget lignende sker i fremtiden, siger han i programmet.