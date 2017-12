USA's topprioritet i Ukraine er en fredsbevarende styrke

USA's vigtigste prioritet for at få stoppet kampene i Ukraine er lige nu at få en fredsbevarende FN-styrke på plads i det krigsramte område.

- Folk dør hver dag. Vores første prioritet er at stoppe volden, siger Rex Tillerson.

- For at gøre det, må vi have en fredsbevarende styrke på plads, siger han.

Ukraines præsident, Petro Porosjenko, foreslog i sommer at indsætte FN-soldater på grænsen til Rusland.

Det har Rusland længe været imod. Men nu har de erklæret sig åbne over for tanken.

- Jeg synes, det er markant, at vi taler om den rigtige ting, siger Tillerson.

Men der er stor uenighed om, hvilket mandat sådan en fredsstyrke skal operere under i en våbenhvile.

USA og de øvrige Nato-lande frygter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, forsøger at skaffe et mandat, der vil fastholde dele af Ukraine under de russiskstøttede oprøreres kontrol.

- Vi har en markant uenighed om mandatet for en fredsbevarende styrke og om omfanget af mandatet. Og det fortsætter vi med at tale med russerne om, siger Tillerson.

På mødet i Bruxelles har Natos udenrigsministre haft en diskussion om truslerne fra blandt andre Rusland.

- Ruslands aggression i Ukraine er stadig den største trussel mod Europas sikkerhed, siger Rex Tillerson.

Han siger, at det kræver fortsat transatlantisk sammenhold at gå op imod den russiske trussel.

- Vi accepterer ikke Ruslands forsøg på at ændre Ukraines internationalt anerkendte grænser og anerkender ikke Ruslands ulovlige besættelse af Krim, siger Tillerson.

Han siger, at Ruslands fortsatte brug af hybrid krigsførelse er et forsøg på at underminere vestlige institutioner.

- Det udgør en markant forhindring for en normalisering af vores forhold, siger den amerikanske udenrigsminister.

Tillerson rejser i denne uge rundt i Europa til møder i Nato, EU og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Det sker i en sky af rygter om, at han er tæt på at blive fyret af præsident Donald Trump.

En amerikansk journalist spørger på et pressemøde i Nato, hvor længe Tillerson vil finde sig i at blive ydmyget og få sin diplomatiske indsats undermineret af Trump.

- Hvorfor finder du dig i det? Hvorfor siger du ikke op?, spørger journalisten.

Men Tillerson afviser, at han er på vej ud.

- Det er en fortælling, der bliver ved med at dukke op hver sjette uge, siger han.

- Og jeg vil sige, at I bliver alle sammen nødt til at få jer nogle nye kilder. For jeres historie bliver ved med at være forkert.