USA's topgeneral er åben for at ændre navne for militærbaser

USA's øverste general er åben for at ændre navne på militærbaser opkaldt efter militære ledere fra Konføderationen under borgerkrigen fra 1861 til 1865.

At blive mindet om personer, der kæmpede for at bevare slaveriet, kan virke "splittende" og opfattes som en fornærmelse mod de mange sorte, der gør militærtjeneste.