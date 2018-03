USA's topforhandler siger EU for nu slipper for ståltold

Til et udvalg i Senatet fortæller han, at Trump har bedt om en "pause" for toldsatserne, mens der forhandles om andre løsninger.

Ud over EU vil Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Mexico og Sydkorea blive undtaget for tolden på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmeier, og EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, har i denne uge været på hasterejser til Washington for at sikre en undtagelse for EU.

Det er meningen, at toldsatserne på stål og aluminium vil træde i kraft fredag for alle andre lande.

Senere torsdag ventes Trump at fortælle, at han indfører told på en stribe kinesiske varer for at beskytte det amerikanske marked.

Pakken af toldsatser løber op i en værdi af 50 milliarder dollar, skriver flere amerikanske medier.