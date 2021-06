USA's topdiplomat: Der er en stemning af tvang i Hongkong

I en usædvanligt skarpt formuleret kritik af Kina siger den amerikanske generalkonsul, Hanscom Smith, til Reuters, at det er "rystende", at Kinas indflydelse har "ødelagt" rutinemæssige diplomatiske aktiviteter - såsom at mødes med lokale aktivister.

Udtalelserne fra Smith understreger den dybe bekymring, der er i Vesten over Hongkongs stærkt reducerede frihedsrettigheder.

Kritikere siger, at den demokratiske opposition er knust i Hongkong. Det samme gælder storbyens civile samfund og dens traditionelle vestlige frihedsrettigheder.

- Folk ved ikke længere, hvor de røde linjer er, og det skaber en stemning, som ikke blot er dårlig for fundamentale sikkerhedsrettigheder. Det er også dårligt for forretningslivet, siger Smith og tilføjer:

- Man kan ikke få det hele. Man kan ikke både bevare det internationale finanscentrum og samtidig have en form for propagandasprog, som kritiserer udlændinge.

En omfattende sikkerhedslov blev indført i Hongkong sidste år.

Loven blev af kritikere set som et yderligere skridt fra Kina mod at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Det er ulovligt i Kina at mindes ofrene fra Tiananmen-massakren, hvor det vurderes, at mellem hundredvis og op mod tusindvis af prodemokratiske aktivister i Kina blev dræbt af politi 4. juni 1989.

Sidste år trodsede tusindvis af hongkongere et forsamlingsforbud og samledes ved Victoria Park for at markere årsdagen. De tændte stearinlys og stillede sig på fortove over hele byen, inden det efter kort tid førte til sammenstød med politiet.