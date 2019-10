USA's store medier boykotter saudiarabiske konference

USA's handelsminister, Steven Mnuchin, rådgiver Jared Kushner og tre andre højtstående amerikanske politikere kommer imidlertid til at deltage i den internationale investeringskonference "Davos i ørkenen".

En række store amerikanske medier udebliver fra en stort anlagt investeringskonference i Saudi-Arabien for andet år i træk som følge af drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Men mediegiganter som Fox Business Network, CNN, CNBC, Bloomberg Media, New York Times og Financial Times kommer ikke, skriver Hollywood Reporter.

Sidste år udeblev mange udenlandske topchefer fra det internationale erhvervsliv også på grund af drabet på den kritiske journalist i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Målet med konferencen fra den 29. oktober til og med den 31. oktober i Riyadh er at fremstille Saudi-Arabien som et trygt og lukrativt investeringsland.

Saudi-Arabias magtfulde kronprins, Mohammed bin Salman, forsøger at omlægge Saudi-Arabiens økonomi, så landet bliver mindre afhængigt af olieindtægter.

Kronprinsen har taget "det fulde ansvar" for drabet på Khashoggi, men han nægter at have givet ordre til det.

CIA mener, at kronprinsen personligt beordrede drabet.

Aktivister og venner af den dræbte kritiske journalist Jamal Khashoggi markerede tidligere i denne måned årsdagen for drabet ved en mindeceremoni for ham uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Markeringen af årsdagen begyndte klokken 13.14 lokal tid onsdag den 2. oktober - det nøjagtige tidspunkt, hvor Khashoggi gik ind i konsulatet for at hente dokumenter, som kan skulle bruge, i forbindelse med at han ville gifte sig.

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, krævede i en tale ved konsulatet, at Saudi-Arabiens magthavere stilles til ansvar for drabet. Ved hendes side sad blandt andre ejeren af The Washington Post, Amazon-grundlægger Jeff Bezos.

- Genfærdet af den dræbte kritiske Khashoggi hænger over Saudi-Arabien, siger Bruce Riedel, som er tidligere officer i CIA og forfatter til en bog om Saudi-Arabien med titlen "Konger og præsidenter".

Saudi-Arabien har stillet 11 personer for retten i sagen og krævet fem af dem dødsdømt.