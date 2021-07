USA's soldater har forladt største luftbase i Afghanistan

Alle soldater fra USA og Nato har forladt Bagram i Afghanistan, der er hjemsted for den største militære luftbase i landet. Det oplyser en talsmand for det amerikanske militær fredag.

Bagram-basen har været helt central for amerikanske operationer i det krigshærgede land. Her har en langvarig krig siden 2001 været udkæmpet mod Taliban og al-Qaeda.

- Alle koalitionsstyrker har forladt Bagram, siger den amerikanske talsmand, som har ønsket at være anonym.

Basen ligger 50 kilometer nord for den afghanske hovedstad, Kabul.

Det er ikke oplyst, hvornår basen officielt bliver overdraget til de afghanske regeringsstyrker.

Taliban har udført et stort antal angreb i de seneste to måneder, og der hersker stor usikkerhed om udviklingen i landet efter tilbagetrækningen.

Regeringsstyrkernes evne til at forsvare og beholde kontrol over Bagram-basen kan blive en af de første strømpile for den kommende udvikling. Bagram blev bygget af USA i 1950'erne under den kolde krig som et bolværk mod Sovjetunionen.

Bagram har igennem årene været hjemsted for hundredtusinder af soldater fra USA og andre Nato-lande. Det er nærmest en mindre by. Der er swimmingpools, biografer, spabade samt Burger King og Pizza Hut.

Embedsmænd i det amerikanske forsvar sagde tidligere på ugen til Reuters, at nogle amerikanske enheder ventes at blive i Afghanistan for at beskytte den amerikanske ambassade og Kabuls lufthavn.

Kampe er eskaleret, siden USA begyndte at trække sig ud i maj. Taliban har vundet kontrol over meget territorium.

De sidste danske soldater forlod for under to uger siden Afghanistan. Det skete efter knap to årtiers dansk tilstedeværelse i landet.

Gennem de seneste 20 år i Afghanistan er 37 danske soldater faldet, mens syv er døde som følge af sygdomme, ulykker eller anden årsag.